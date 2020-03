Camping : Von Drachenlagern und Wolfsheulen

Birkenfeld/Erbeskopf Ab April können Wanderfreunde auf dem Saar-Hunsrück-Steig im Nationalpark Hunsrück-Howald naturnah im Zelt übernachten.

Das Nationalparkamt in Birkenfeld will Trekkingfreunde im Hunsrück unterstützen. Ab April können Wanderer, die entlang des Saar-Hunsrück-Steiges im Gebiet des Nationalparks im Zelt übernachten wollen, übers Internet für jeweils eine Nacht eine sogenannte Trekkingplattform buchen. Die Holzpodeste mit eingebauten Sitzgelegenheiten und Tisch bieten Platz für ein großes oder zwei kleine Zelte, sagt Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamts. Drei solcher Trekkingcamps mit jeweils zwei Plattformen haben die Ranger des Nationalparks bereits 2019 in der Nähe der Nationalparktore in Eigenarbeit errichtet: Bei der Wildenburg bei Kempfeld gibt es das Camp Wolfsheulen, beim Erbeskopf angelehnt an die Siegfriedsquelle das Camp Drachenlager und bei Otzenhausen im Saarland das Camp Keltenlager in der Nähe des keltischen Ringwalls. „Die Camper müssen alles mitbringen und auch alles wieder mitnehmen“, sagt Egidi. Stichprobenweise werde dies von den Rangern kontrolliert. Zudem sei das Anzünden eines Feuers verboten. In der Nähe der Plattformen gibt es jeweils eine Komposttoilette. Der normale Wanderer wird diese Plattformen nicht zu sehen bekommen. Sie befinden sich nicht direkt an der Wegstrecke, sondern bis zu 500 Meter vom Steig entfernt. Auch sind diese nicht auf Wanderkarten eingezeichnet. Erst bei einer Buchung bekommen die Trekkingfreunde die GPS-Daten der Plattformen sowie einen Kartenausschnitt, auf dem die genaue Lage des für zehn Euro pro Nacht gebuchten Podestes zu erkennen ist.