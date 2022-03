Unfall : Aus großer Höhe von Ast getroffen – Waldarbeiter bei Thalfang tödlich verunglückt

Rettungskräfte sind am Dienstag zu einem Einsatz in den Wald bei Thalfang-Bäsch ausgerückt. Dort war es offenbar zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen. Foto: TV/Friedemann Vetter

Thalfang-Bäsch Ein 61-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Unfall im Thalfanger Forst von einem Ast am Kopf getroffen worden. Er erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Im Wald bei Thalfang ist es bereits am Dienstag, 15. März, zu einem schweren Arbeitsunfall mit tödlichen Folgen gekommen. Das hat das Polizeipräsidium Trier am Donnerstag auf TV-Nachfrage bestätigt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 61-jähriger Mann am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Zentralhochbehälters bei Thalfang-Bäsch mit Baumfällarbeiten beschäftigt gewesen. Dabei sei offenbar in großer Höhe ein Ast abgebrochen und auf ihn herabgestürzt. Der Ast hat den 61-Jährigen laut Polizeiangaben am Kopf getroffen. Ein Kollege, der zu dieser Zeit ebenfalls im Wald gearbeitet habe, habe den Rettungsdienst alarmiert. Der Verletzte wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei jedoch am Abend seinen schweren Verletzungen erlag.