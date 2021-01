Bernkastel-Wittlich : Wo im Landkreis leben die meisten älteren Menschen?

Bernkastel-Wittlich In welcher Region des Landkreises leben verhälnismäßig die meisten älteren Menschen?

Von der Gesundheit über die Bildung, Wirtschaft bis zum demografischen Wandel: Es gibt kaum einen Lebensbereich, den das Statistische Landesamt in Bad Ems nicht im Blick hat. Die Daten, die die Experten an der Lahn ermitteln, bieten nicht nur der Politik, sondern auch allen anderen Interessierten eine solide Datengrundlage, um Planungen für die Zukunft zu machen. Die Informationen sind nicht nur auf die Landkreise, sondern auch auf die Städte, Einheitsgemeinden und Verbandsgemeinden herunter gerechnet.

Während der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass vor allem ältere Menschen zu der Gruppe zählen, die durch das Virus am stärksten gefährdet ist. In welchen Regionen im Landkreis ist diese Gruppe am zahlreichsten? Auch darüber informieren die Daten aus Bad Ems. Dabei wird in drei Guppen unterschieden: Unter 20 Jahre, 20 bis 64 Jahre und Über 64 Jahre. Hintergrund dieser Aufteilung ist der sogenannte Abhängigkeitsquotient. Diese Zahl gibt das Verhältnis der Anzahl von Menschen, die nicht im Erwerbstätigenalter sind, zur Anzahl von Personen im Erwerbstätigen­alter (20 bis 64 Jahre) in einer Gesellschaft an.