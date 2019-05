Wahlanalyse : Von neuen Parteien und alten Hasen in der VG Thalfang

Thalfang Die etablierten Parteien CDU, SPD und FDP haben an Zustimmung verloren. In Zukunft werden mehr Parteien die Politik im Hunsrück mitbestimmen.

Besonderheiten In Malborn legten die Grünen bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat mit 13,8 Prozent stark zu. Die Wählergruppen verloren sechs Prozent. In Hilscheid hingegen gewannen die Wählergruppen 28,4 Prozent und kamen auf ein Ergebnis von 43,8 Prozent für den VG Rat. Die SPD verlor in Hilscheid 19,1 Prozent, bleiben mit 31,9 Prozent aber immer noch zweitstärkste Kraft für die Kommunalwahl der Verbandsgemeinde Thalfang. Die CDU verlor in dem Ort 11,3 Prozent und hat nach dem Ende der Auszählung ein Ergebnis von 11,8 Prozent. Damit hat sich das Ergebnis beinahe halbiert. In Horath ging die CDU als klarer Verlierer aus dem Wahlabend. Als einzige Partei verlor sie Stimmen: 18,4 Prozent weniger als in der vorherigen Wahl. Trotzdem bleibt sie mit 46,7 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat. Die FDP gewann 5,2 Prozent dazu und kommt auf ein Ergebnis von 13,1 Prozent. Die Sozialdemokraten verloren auch in Burtscheid einiges an Zustimmung. Im Vergleich zur vorherigen Wahl 2014 verloren sie 21,1 Prozent der Stimmen. Trotzdem bleibt die SPD mit 56,0 Prozent die stärkste Fraktion, die Burtscheid für den Verbandsgemeinderat gewählt hat. Deutlicher Gewinner in Burtscheid sind die Wählergruppen, die ein Plus von 17,3 Prozent verzeichnen können. Gleichauf liegen nach der Wahl SPD und CDU in Gielert mit 30,9 Prozent der Stimmen. Allerdings nur, nachdem die SPD 13,0 Prozent der Stimmen im Vergleich zur vorherigen Wahl verlor und die CDU 1,6 Prozent der Stimmen gewinnen konnte.