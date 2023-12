Im Kreis Bernkastel-Wittlich Mehr als nur Bratwurst: Dieses Essen bieten Fußballvereine an

Es ist kalt im Alfons-Jakobs-Stadion in Morbach. Regen fällt nur noch wenig, starker Wind lässt jedoch so manchen Zuschauer zittern. Die Fans wollen das Spiel „ihres“ SV Morbach gegen die SG Schneifel trotzdem nicht verpassen. Einige tummeln sich vor der Würstchenbude am oberen Ende der Tribüne. Ob das an der von dort ausgehenden Hitze oder an der verkauften Ware liegt, ist schwer zu sagen. Klar ist aber: Bereits vor der Halbzeitpause sind alle Frikadellen, die der SVM an diesem Sonntag anbietet, aufgegessen.