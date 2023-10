Mülheimer Sonnenlay Warum ein Moselwein im Zeppelin um die Welt fuhr

Mühlheim/Mosel · Ein Wein aus der Lage „Mülheimer Sonnenlay“ war in den 1920er und 30er Jahren an Bord des Luftschiffs LZ 127. In Mülheim ist das immer noch zu spüren.

11.10.2023, 06:35 Uhr

Der Mülheimer Zeppelin-Wagen ist nicht nur beim Umzug anlässlich des Mülheimer Marktes zu sehen, er fährt auch mit beim Weinfest in Bernkastel-Kues. Das Foto zeigt ihn dort beim Festumzug Anfang September. Foto: Andreas Sommer

Von Clemens Beckmann

„Was hat der Ort denn mit dem Zeppelin zu tun?“ Diese Frage wird öfter gestellt, wenn Gäste beim Mülheimer Markt und beim Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues Gäste mit den Betreibern des Mülheimer Weinstandes ins Gespräch kommen. Der Weinstand weist auf eine Verbindung zu einem Luftschiff hin, das ab Ende der 1920er Jahre durch die Lüfte schwebte und viele Länder der Welt befuhr, wie es in der Fachsprache heißt. Wer zum Mülheimer Markt und zum Weinfest der Mittelmosel kommt, kann das Luftschiff nebst daneben laufender Besatzung auch bei den jeweiligen Festumzügen bewundern.