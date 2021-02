Karneval : Karneval im Wohnzimmer

Bernkastel-Kues Vor 25 Jahren ist Eric Achtermann als Karnevalsprinz gestartet, heute ist er Vorsitzender des Karnevalsvereins Huckebein. In unserer Serie erzählt er, wie er die närrischen Tage verbringt.

Wäre es eine ganz normale Session, hätte sich Eric Achtermann auf ein volles Haus in der Güterhalle vorbereitet, wäre mit einer großen Abordnung zur Rosa Sitzung nach Trier gefahren und hätte sich auf die diesjährige Sonder-Karnevalssitzung mit ausschließlich Morbacher Gästen gefreut. „Das ist eine so schöne Geschichte. Wir haben mit dem Bürgermeister von Morbach, der in Bernkastel-Kues wohnt, nach der Sitzung noch gemütlich zusammengestanden, als er eine Wette vorschlug. Er meinte, wenn wir es schaffen, mit 50 Personen und einem Wagen am Morbacher Karnevalsumzug teilzunehmen, würde er im kommenden Jahr eine komplette Sitzung in Bernkastel mit Morbacher Karnevalisten voll machen.“ Dazu erklärt er: „Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen und waren im vergangenen Jahr mit etwa 100 Leuten und zwei Wagen in Morbach.“ Er ergänzt: „Das war kurz vor Corona. Der Gegenbesuch von Morbach in Bernkastel ist demnach noch offen und wir freuen uns auf den Besuch aus dem Hunsrück!“ Insgesamt hofft er, dass der Karneval gestärkt aus der Pandemie kommt.