Wirtschaft : Biologische Vielfalt im Weinberg erhalten

Veldenz Vor fünf Jahren starteten Veldenzer Winzer ein Projekt zur Umwandlung von Brachflächen. Nun wächst zwischen den Rebstöcken sogar Fenchel.

Der Veldenzer Winzer Rainer Kruft und sein Sohn Jonas zählen zu den Organisatoren. „Teilweise ist uns der Bagger fast in den Brombeer-Büschen versunken,“ erinnert sich Jonas Kruft an die Anfangszeit. Damals galt es, viele Brachen von Wildbewuchs zu befreien, wozu spezielle Geräte verwendet wurden. Manche Brachflächen fanden danach wieder einen Pächter oder Käufer, in anderen Brachflächen wurden Wildkräuter angepflanzt. Andere Brachen, in denen sich bereits Bäume angesiedelt hatten, wurden so belassen. Diese Arbeit ist mittlerweile getan. „Mit Hilfe des Moselprojekts und durch Spenden konnten seit 2015 insgesamt 135 Parzellen mit einer Fläche von 11,9 Hektar entbuscht und teilweise zur Neupflanzung vermittelt werden,“ erzählt Rainer Kruft. Allerdings ist die Förderung durch das Moselprojekt inzwischen ausgelaufen. Um die bearbeiteten Flächen nachhaltig in ihrem Zustand zu halten, sei aber permanente Pflege nötig. Dazu könne man auf den Solidarfond zurückgreifen, der bereits vor fünf Jahren als Spendenkonto eingerichtet wurde. „Interessierte Bürger und Touristen können an diesen Fond spenden und erhalten auch eine Spendenquittung“, erklärt Kruft, der in seinem Weingut auch Gästezimmer anbietet. Dabei hat er die Erfahrung gemacht, dass viele seiner Gäste sich für die Landschaft interessieren und auch die Wandermöglichkeiten um Veldenz wahrnehmen - die Gemeinde hat spezielle Wanderwege ausgeschildert. „Unsere Gäste nehmen das sehr stark an und wenn man ihnen die Thematik der Nachhaltigkeit erklärt, dann spenden auch manche,“ sagt Rainer Kruft. Seine Gäste und auch die übrigen Touristen und Bewohner von Veldenz können sich nun an einer Weinlandschaft erfreuen, in der wichtiger Lebensraum für viele Insekten, Wildblumen, Schmetterlinge und weitere Kleintiere geschaffen wurde.