Radeln für den guten Zweck Radler der Vor-Tour treten erneut kräftig in die Pedale

Am Samstag, 20. Juli, haben die Hoffnungsradler dann eine sehr anspruchsvolle Strecke zurückzulegen. Es sind Stopps in Kirn, Idar-Oberstein, Morbach, Sohren und Kirchberg geplant. Danach geht es zum Etappenziel nach Simmern zurück. Viele Begegnungen mit Kindern, Erwachsenen und erwartungsfrohen Zuschauern wird es auch am Sonntag, 21. Juli, in Kastellaun, Laubach, Laudert, Rheinböllen und Simmern geben. Die Organisatoren der Vor-Tour sorgen an jedem der Stopporte für ein Programm auf der Bühne.