Natur : Vorbereitung auf die Jägerprüfung

Bernkastel-Wittlich Im April/Mai 2020 findet die nächste Jägerprüfung im Landkreis statt. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist unter anderem die Teilnahme an einem Ausbildungskurs. Interessierte können sich am Mittwoch, 21. August, um 19 Uhr im Schützenhaus Osann-Monzel, in Osann, Auf Scheid (Nähe Sportplatz) sowie am Sonntag, 8. September, um 10 Uhr auf dem Schießstand Bernkastel Barbelnberg (Bernkastel, Richtung Longkamp, 50 Meter vor Abfahrt Monzelfeld rechts über Wassergraben) über Voraussetzungen, Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen sowie Kosten informieren.

