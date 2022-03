Veranstaltung : Die Rückkehr des europäischen Gedankens Vorbereitungen für Kröver Trachtentreffen laufen

Kröv Das Kröver Trachtentreffen soll mit neuen Elementen aufgepeppt werden. Die Aufgabe der Organisatoren ist aber nicht leicht. Die Forderung nach einem Sicherheitskonzept erschwert die Arbeit zusätzlich.

Der Wunsch nach mehr Völkerverständigung war 1953 der Ausgangspunkt für das Internationale Kröver Trachtenreffen. Das ist 69 Jahre später angesichts des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine aktueller denn je. Zwei Jahre lang hat Corona die Organisatoren des Festes gebremst. Nun wird die 67. Auflage geplant. Trotz mancher Routine: Einfach ist das nicht. Das hängt nicht nur mit der ungewissen Corona-Entwicklung und dem Krieg in der Ukraine zusammen.

Für das große Kröver Fest gilt: Es muss in den nächsten Wochen alles Hand in Hand gehen, denn bis zum Beginn des viertägigen Festes am 30. Juni sind es keine 17 Wochen mehr. Hört sich nach viel Zeit an: Bevor das Konzept aber erstellt wird, muss ein Fragenkatalog abgearbeitet werden. Zudem kann das Konzept auch neue Forderungen enthalten.