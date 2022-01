Infrastruktur : 300.000 Euro für eine Übergangslösung

Traben-Trarbach Der Architekt hat im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Traben-Trarbach die Pläne vorgestellt, um die ehemalige Hauptschule für einen Umzug der Kita Rappelkiste umzubauen.

Die Vorbereitungen zum Neubau des Kindergartens Rappelkiste in Traben-Trarbach gehen in die nächste Etappe. Während der Zeit der Arbeiten müssen die derzeit 97 Kinder in fünf Gruppen und ihre Erzieher in Räume der ehemaligen Hauptschule ausweichen. Doch diese müssen dafür erst einmal hergerichtet werden.