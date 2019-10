Vereine : Drei Premieren, viele Geheimnisse

Wittlich Die Vorbereitungen zur ersten Karnevalsfeier aller Wittlicher Narren laufen.

() In Wittlich wird gefeiert, und das mit allen Fünfen und utm Fünfzigsten: Unter dem Motto „Fünf Stadtteile – eine Stadt – eine Fastnacht!“ wird es erstmals nach der Eingemeindung der fünf Stadtteile vor 50 Jahren im November eine gemeinsame Karnevalsfeier für alle Stadtteile geben (der TV berichtete).

Die Premiere ist am Samstag, 23. November, im Jugendheim St. Bernhard in Wittlich. Beginn ist um 19.33 Uhr. Doch nicht nur die Feier ist neu. „Auf dieser Premiere wird es mindestens drei karnevalistische Nachkriegspremieren geben“, kündigt Hermann Barzen, Präsident der Schääl-Saidt, schon mal an und gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das karnevalistische Rahmenprogramm.