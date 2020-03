Freizeit : Vorbereitungslehrgang zur Fischereiprüfung

Bernkastel-Wittlich Der Bezirks - Fischerei-Verband bietet zur Vorbereitung auf die staatliche Fischerprüfung am Freitag, 5. Juni, folgenden Vorbereitungslehrgang an: im Vereinsheim Kröv (Raiffeisenstraße) am Freitag, 27. März, um 18 Uhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Lehrgang leitet ein staatlich anerkannter Ausbilder. Zulassungsvoraussetzung ist bei Minderjährigen die Vollendung des 13. Lebensjahres vor dem Prüfungstag.Die Lehrgangsgebühr beträgt 100 Euro, für Jugendliche und 150 Euro für Erwachsene. Darin enthalten sind sämtliche Schulungsunterlagen. Die Prüfungsgebühr beträgt 29 Euro.