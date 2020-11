Kultur : Vorlesetag im Kreis Bernkastel-Wittlich am 20 November online

Bernkastel-Wittlich Am 20. November ist Vorlesetag. Landtagsabgeordnete Bettina Brück will ihn trotz Corona nicht ausfallen lassen, sondern bietet eine digitale Vorlesestunde an. Sie wird am 20. November auf ihren Social Media Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram vorlesen.

