Wirtschaft : Landscheider Gewerbegebiet wird deutlich wachsen

Auf dieser Fläche wird ein Teil des neuen Gewerbegebiet in Landscheid entstehen. In der Bildmitte baut die Firma Raskop. Foto: Christina Bents

Landscheid Landscheider Ratsmitgliedern gehen die Planungen nicht schnell genug. Kosten sind noch unklar.

Das Gewerbegebiet in Landscheid soll größer werden. Darin ist sich der Gemeinderat einig. Die Vorplanungen sind momentan im Gange. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sind die ersten Bewertungen Richtung Umweltschutz und Einteilung des Gebiets, das an das bestehende Areal anschließen soll, vorgestellt worden. Aktuell hat das Gewerbegebiet Landscheid, das an der A 60 liegt, eine Fläche von neun Hektar. Dazu kommen sollen noch einmal 18 Hektar Gesamtfläche. In der Präsentation des Planungsbüros wurden sechs Teilflächen gezeigt, bei denen eine gewerbliche Nutzung möglich wäre.