Bildung : Vorschulkinder entdecken den Volksfreund

WALLSCHEID (red) Die Vorschulkinder der KiTa Wallscheid haben Lucky, die Leseratte des Trierischen Volksfreunds, kennengelernt. „Lucky“ ist eine Reportermaus, sie lebt und arbeitet beim Trierischen Volksfreund.

Sie ist sehr neugierig, genauso wie wir Kinder. Zeitung stöbern war sehr spannend und jeden Tag konnten wir etwas Neues entdecken. Zusammen mit den Erzieherinnen schauten wir uns die Zeitung an und erfuhren viel über die Arbeit der Reporter. Das aktuelle Thema Coronavirus interessierte uns da schon besonders. Dabei haben wir gelernt, was im Moment für alle Leute sehr wichtig ist. Mia sagte: „Wenn ich groß bin, möchte ich auch Reporterin werden, da kann man die Leute alles fragen.“ Emil meinte: „Ich würde auch gerne Reporter sein. Mir würde es gefallen, in der ganzen Welt herum zu fliegen. Da bekomme ich auch viel zu sehen.“ Wir haben die Zeitung nicht nur gelesen und durchgeschaut, wir haben Reporterausweise und Kameras gebastelt. Wir haben gemalt, ge­klebt, Bilder ausgeschnitten, das Wetter beobachtet und Namen gedruckt. Alles was ein Reporter so können muss. Eine ganz besondere Arbeit von uns kann man sich in unserer KiTa anschauen: Dort findet man „Lucky“, so groß wie ein „Wackelzahnkind“. „Lucky“ war ein tolles Projekt und hat uns viel Spaß bereitet. Foto: Kita