Nachruf : Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Thalfang Horst Huber stirbt mit 81 Jahren

Thalfang Im Alter von 81 Jahren stirbt der langjährige Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Thalfang.

Die Thalfanger trauern um Horst Hubert, einen leidenschaftlichen Sozialdemokraten und politisch und in zahlreichen Ehrenämtern äußerst engagierten Menschen, der am vergangenen Montag, 14. Dezember, im Alter von 81 Jahren starb. Der gebürtige Simmerner (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat in seinem Wohnort Thalfang und weit darüber hinaus Spuren hinterlassen. Der Vater von vier Kindern engagierte sich seit 1969 als Mitglied im Ortsgemeinderat Thalfang, im Verbandsgemeinderat Thalfang am Erbeskopf und im Kreistag Bernkastel-Wittlich. Daneben zeigte er als Vorsitzender des Ortskartells Thalfang des DGB auch gewerkschaftliches Engagement. Fast 40 Jahre lang war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, wurde anschließend zum Ehrenvorsitzenden ernannt, war stellvertretender Schiedsmann und bekleidete viele weitere Ehrenämter. Von 1981 bis 2002 war er hauptamtlicher Geschäftsführer der SPD in der Region Trier.