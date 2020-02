Kommunalpolitik : Vorsorge gegen Hochwasser

Kleinich Der Kleinicher Gemeinderat spricht am kommenden Dienstag, 4. Februar, über die Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepts in der Ortsgemeinde Kleinich. Es geht außerdem um die Planung für den Ausbau der Gemeindestraße Äpfelsträf in Oberkleinich, die Erneuerung der Deckenbeleuchtung im Turnraum des Kindergartens, den Sachstand zur Vermietung von gemeindeeigenen Grundstücken für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, verkehrsdämpfende Maßnahmen im Zuge der Kreisstraße 126 in Oberkleinich, den Abschluss einer Elementarschadenversicherung für kommunale Einrichtungen, die Rückgabe eines Defibrillators und den Termin des „Dreck-weg-Tages“ des Jahres 2020.



