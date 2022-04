Blumen, Kerzen, schöne Gewänder : Was macht eigentlich ein Küster? - Für Norbert Beier ist der Gottesdienst ein Fest der Sinne

Norbert Beier in der Bettenfelder Kirche, in der er seit neun Jahren Küster ist. Das Vorbereiten der Messgewänder ist dabei nur eine seiner Aufgaben. Foto: Bents Christina

Bettenfeld Norbert Beier ist in Bettenfeld und Manderscheid Küster. Dabei stammt der Schuhmachermeister aus Köln. Schon dort hat er Küsterdienste übernommen und übt dieses Amt seit neun Jahren in der Vulkaneifel aus. Ein Porträt.

„Mir sinn‘ hier nit im Kölner Dom“, das stellen die Bettenfelder immer wieder fest, wenn sie in ihre Kirche gehen. Dabei macht ihr Küster Norbert Beier es ihnen fast so schön wie dort. „Mir ist es wichtig, dass die Gottesdienste feierlich gestaltet sind, mit Blumen, Kerzen und dafür sorge ich.“

Aus Köln-Mühlheim stammt der Mann, der seit 19 Jahren in Bettenfeld lebt und als „Auswärtiger“ das Küsteramt übernommen hat. „Ich bin gläubig erzogen worden und als Kind haben mich schon die Gegenstände in der Kirche, wie die Monstranz, der Kelch, die Messgewänder fasziniert.“ Nach seiner Kommunion ist er dann Messdiener geworden, hat dem Küster geholfen und als dieser ausgefallen ist, den Dienst übernommen.

Seine Zeit in Köln

15 Jahre war er in Köln-Buchheim Küster in der Pfarrei St. Theresia und hat dabei „Von Diakon bis zum Kardinal“, alles erlebt. „Viele Geistliche waren schon sehr speziell, da hat man wirklich alles gesehen, sehr fromme, sehr selbstdarstellerische, Pastöre, die alle anderen von ‚oben herab‘ behandelt haben, einige brauchten ein Schnäpschen vor der Messe und wieder andere waren ganz tolle Menschen, die ihren Gläubigen viel geben konnten.“ Details will er davon nicht preisgeben, aber einer der Pastöre, bei denen er lange Küster war, kam aus Ungarn und war bischöflicher Zeremoniar und Sekretär des Bischofs vom Stuhlweißenburg (Székesfehérvár) in Ungarn. „Von ihm habe ich sehr viele für den Küsterdienst gelernt, er ist mir mit den Jahren ein wirklich guter Freund geworden“, erklärt Norbert Beier.