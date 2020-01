Vortrag : Vortrag: Die Besonderheiten des Nationalparks

Hoppstädten-Weiersbach (red) Fachreferenten geben am Montag, 27. Januar, am Umwelt-Campus Birkenfeld Antworten auf Fragen wie: „Nationalpark, Biosphärenreservat, Naturpark: Geht es da nicht überall um Natur? Was sind Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede?

