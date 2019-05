später lesen Mundart Vorträge bei „Mir schwätze Platt“ Teilen

Zu ihrem vierundzwanzigsten Mundart-Nachmittag seit der Gründung der Mundart-Initiative im Kreis Cochem-Zell laden die „Plattschwätzer“ am Sonntag, 19. Mai, um 15 Uhr in die „Loretta-Halle“ in Traben-Trar­bach ein.