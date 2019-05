(red) Der Betreuungsverein SKFM Wittlich lädt für Donnerstag, 9. Mai, ab 18.30 Uhr Betreuer, Bevollmächtigte und Interessierte zu dem Vortrag zum Thema „Von der Mahnung bis zur Vollstreckung“ ins St.

Markushaus ein. Eine Anmeldung ist bis Montag, 6. Mai, erforderlich. Um Rechte und Pflichten des Betreuers und die Voraussetzungen bei Einleitung eines Insovenzantrages geht es am Mittwoch, 22. Mai, ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis zum 20. Mai erforderlich. Referentin ist die Schuldner- und Insolvenzberaterin Marianne Lorenz. Anmeldungen sind unter Telefon 06571/96620 oder per E-Mail an t.pesch@skfm-wittlich.de möglich.