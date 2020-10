Schule : Einblick in die Medienwelt der Kinder

Wittlich (red) Der von Eltern des Cusanus-Gymnasiums gut besuchte Elternabend mit Daniel Zils im Auftrag des Pädagogischen Landesinstituts (PL) ermöglichte einen Einblick in die Medienwelt der Kinder und initiierte eine fruchtbare Diskussion zum Medienverhalten zu Hause.

Es gab auch praktische Tipps, wie Eltern im Gespräch mit ihren Kindern einen Konsens bezüglich des Medienverhaltens erzielen können. Fast jedes Kind verfüge ab der fünften Klasse über ein Smartphone, nutze digitale Spiele (Minecraft, Fortnite, FIFA), zudem WhatsApp, Instagram, Netflix, Google. Aber auch das Medium Buch sei in der Altersgruppe der Fünft- und Sechstklässler von einem Drittel der in der JIM-Studie von 2019 befragten Jugendlichen noch sehr attraktiv. Im Schnitt seien Jugendliche, so das Resultat der Studie, etwa zwei bis drei Stunden online und seien ohne medienpädagogische Begleitung dadurch auch den negativen Seiten der Medien schutzlos ausgeliefert: Fake News, Beleidigungen, Cybermobbing. Am Ende verwies der Referent auf die Internetseite www.klicksafe.de. Hier könnten die Eltern weitere Informationen finden. Fotograf: Michaela Schüssler-Schwab