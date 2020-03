Vortrag : Kostenfallen am Telefon vermeiden

Wittlich (red) Ein Vortrag mit Web-Seminar zum Thema „Kampf den Kostenfallen“ der Verbraucherzentrale Trier wird am Dienstag, 17. März, ab 15 Uhr in der Begegnungsstätte Wittlich angeboten. Kostenfallen für Verbraucher, angefangen bei Telefonverträgen bis hin zu Abzocke-Maschen am Telefon, werden beleuchtet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken