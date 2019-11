Vortrag : Polin berichtet über ihr Leben und ihre Heimat

Wittlich (red) Im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ hält Beata Krischel in der Reihe „Ich bin Wittlicher(in) und komme aus …“ am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr im Casino Wittlich einen Vortrag zum Nachbarland Polen.

Die Referentin kommt aus Polen und lebt seit vielen Jahren in Wittlich. Sie wird über ihre Ursprungsheimat, ihren Weg nach Wittlich und über ihr Leben als Wittlicherin berichten. Aus Platzgründen ist eine Anmeldung unter Telefon 06571/727036 oder per E-Mail an elke.scheid@stadtbuecherei.wittlich.de erwünscht.