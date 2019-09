Vortrag : Vortrag: Sind kleine Krankenhäuser verzichtbar?

Traben-Trarbach (red) Der Gesundheits-Treff des lokalen Gesundheitszentrum in Traben-Trarbach zu dem Thema „Kleines Krankenhaus – was nun? Sind wir wirklich verzichtbar?“ findet am Dienstag, 17. September, statt.

