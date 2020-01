Vortrag : Vortrag: Der Bernkasteler Finanzamtsturm

Winzersturm 1926. Foto: TV/Arbeitskreis für Heimatkunde

Kröv (red) Beim „Bernkasteler Winzersturm“ wurde am 25. Februar 1926 das dortige Finanzamt verwüstet. Rund 2000 Winzer waren dem Aufruf der Zentrumspartei nach Bernkastel-Kues gefolgt. „Die verborgenen Hintermänner des Bernkasteler Finanzamtssturmes von 1926“, so lautet das Thema des Vortrages, in dem der Leiter des Traben-Trarbacher Mittelmosel-Museums, Dr. Christof Krieger, diesem Rätsel nachspürt.

