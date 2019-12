Vortrag : Die Gefahren der digitalen Gesellschaft

Wittlich-Wengerohr (red) Beim dritten Samstagabendgespräch in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr am Samstag, 7. Dezember, ist ab 18 Uhr Professor Dr. Werner Thiede zu Gast. Der Referent spricht zum Thema 5G als digitale Fortschrittsfalle und warum der Digitalgesellschaft freiheitliche und gesundheitliche Rückschritte drohen.

