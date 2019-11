Soziales : Nein zu Gewalt an Frauen

Morbach (red) Unter dem Titel „Nein zu Gewalt an Frauen!“ findet am Montag, 25. November, ab 14 Uhr eine Informationsveranstaltung mit dem Schwerpunkt „Prostitution/Loverboy“ in der Hochwaldstraße 5 in Morbach statt.

