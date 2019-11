Landwirtschaft : Vortrag über Boden auf Hof Breit

Wittlich Zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Unser Boden – Unsere Zukunft“ lädt der Demeterhof Breit für Samstag, 23. November, um 19 Uhr ein. Wie geht es unserem Boden?

Wem gehört er? Und wer macht was damit? Referent Tobias Till Keye zeigt die Herausforderungen in Deutschland auf und gibt Einblicke in die Arbeit der BioBoden Genossenschaft sowie in die Bedeutung der ökologischen Landwirtschaft. Anmeldung per E-Mail unter verein@demeterhofbreit.de. Die Teilnahme ist kostenlos.