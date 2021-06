Geschichte : Vortrag über die Pfaffenstraße

Morbach-Morscheid Zu einem Vortrag über das Thema Waldstreitigkeiten und Pfaffenstraße lädt der Verein zur Förderung des traditionellen Brauchtums Balkan ein. Die Pfaffenstraße ist eine historische Überlandverbindung und trennte Kurtrier (zu denen die Orte des Balkans gehörten) und die hintere Grafschaft Sponheim voneinander.

Um diese Straße gab es vom 15. bis zum 18. Jahrhundert immer wieder Grenzstreitigkeiten. Über diese Auseinandersetzungen – die sich sozusagen vor unserer Haustür abgespielt haben – hält der fundierte Heimatforscher Rolf Weber am Sonntag, 4. Juli, um 15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Blandine Merten in Morscheid einen Vortrag. Der Eintritt ist frei.