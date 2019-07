Vortrag : Wildbienen im Weinberg schützen

Bernkastel-Kues (red) Das Forschungsprojekt „Biodiversität in Weinbausteillagen“ berichtet am Dienstag, 27. August, ab 18 Uhr im DLR-Steillagenzemtrum über Wildbienen und warum diese so gefährdet sind. Teilnehmer erfahren, welche Wildbienen im Weinberg vorkommen und wie die Biodiversität durch einfache Maßnahmen erhöht werden kann.

Die Teilnahmegebühr kostet 15 Euro.