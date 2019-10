Vortrag : Invasion in der Normandie

Wittlich (red) Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie. Ziel war es, im Westen eine zweite Front gegen Deutschland zu schaffen, um damit die Rote Armee im Osten zu entlasten.

Es ging aber auch darum, Hitler-Deutschland zu besiegen und Frieden in Europa zu schaffen. Der Wittlicher Historiker Patrick Bourassin analysiert in einem militärhistorischen Vortrag am Dienstag, 5. November, diese entscheidenden Schlacht und stellt die Frage: „Invasion oder Befreiung?" Patrick André Bourassin kam 1967 als französischer Soldat nach Wittlich. Ab 1973 war er Lehrer für Geschichte, Geografie und Französisch am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Casa Tony M. in Wittlich. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Altstadt Buchhandlung Wittlich in Kooperation mit der Stiftung Stadt Wittlich.