Geschichte : Vortrag über die Invasion

Foto: Jerome Cascoin. Foto: TV/Jerome Cascoin

Wittlich (red) Mit der Invasion der alliierten Truppen am 6. Juni 1944 begann die Befreiung Frankreichs und der Marsch zum Rhein. Einen Zweifrontenkrieg konnte die deutsche Wehrmacht nicht mehr führen, somit war die Landung in der Normandie gleichzeitig der Beginn vom Ende der deutschen Vorherrschaft in Europa.

