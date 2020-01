Gesundheit : Onkologin referiet über zielgerichtete Chemotherapien

Wittlich (red) Onkologin Irmgard Kessler-Rieder hält am Donnerstag, 9. Januar, ab 17.30 Uhr im Wittlicher St.-Elisabeth-Krankenhaus einen Vortrag über individualisierte und zielgerichtete Chemotherapie. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 480.000 Menschen an Krebs.

