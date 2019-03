später lesen Vortrag Vortrag über Nikolaus von Kues Teilen

Twittern

Teilen



(red) Referent August Herbst hält am Mittwoch, 27. März, ab 19 Uhr den Vortrag „Cusanus am Tegernsee“ im Kurgastzentrum auf dem Kueser Plateau. Cusanus verfasste zwei Bücher in Widmung an die Mönche vom Tegernsee.