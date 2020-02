Vortrag : Vortag zur Kapitalismuskritik

Wittlich (red) In der Reihe „Samstagabendgespräche“ in der Autobahnkirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr beleuchtet Referent Dr. Kuno Füssel am Samstag, 8. Februar, ab 18 Uhr das Thema „Diese Wirtschaft tötet!



