Vortrag : Vortrag: Die Kirche in der Krise

Wittlich (red) Ein Vortrag- und Gesprächsabend zum Thema „Kirchen in der Krise – Impulse aus der Urzeit des Christentums“ wird am Montag, 20. Mai, von 19 bis 21 Uhr im Sankt-Markushaus, Karrstraße 23, in Wittlich vom Ökumene-Ausschuss der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarreiengemeinschaft Wittlich angeboten.

Professor Dr. Hans-Georg Gradl beleuchtet Perspektiven für Gegenwart und Zukunft der Kirchen mit Blick in das Neue Testament.