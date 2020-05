Neue Sendebeiträge : Vortrag und Wetter im Offenen Kanal

Bernkastel-Wittlich Im Sendeprogramm des Offenen Kanals sind in der kommenden Woche folgende Beiträge vorgesehen. Am Dienstag, 26. Mai, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr, startet das Programm mit dem Beitrag „Das Andenken bewahren“, eine Vortragsreihe aus dem Bürgerhaus Greimerath mit Dieter Burgard, Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz; René Richtscheid vom Emil-Frank-Institut Wittlich und Wolfgang Schmitt-Kölzer, Buchautor von „Bau der Reichsautobahn in der Eifel (1939 - 1941/1942), Henri Juda: „Die fatalen Jahre 1910 bis 1960 im Focus meiner Familiengeschichte“.

Um 20.18 Uhr gibt es einen Wetterrückblick auf den Herbst 2019: Hubertus Schulze-Neuhoff erklärt die Wettergeschehnisse.