Vortrag : Vortrag über die Forstschule Wittlich

Wittlicher Forstschüler Jahrgang 1928/29 (Foto Kreisbildarchiv). Foto: TV/Kreisbildarchiv

Wittlich (red) Albert Klein hält am Donnerstag, 10. Oktober, ab 14.30 Uhr einen Bildvortrag in der Caritas-Begegnungsstätte, Kasernenstraße 37 in Wittlich über die ehemalige Forstschule Wittlich und den dort lehrenden Forstmeister Franz Neuwinger.

