Vortrag : Einblicke in die Namenskunde der Morbacher

Morbach (red) Der Heimatforscher Berthold Staudt hält am Donnerstag, 26. September, ab 14.30 Uhr im Café und Kino Heimat in Morbach einen Vortrag über die Namenskunde. Der bebilderte Vortrag versucht einen Einblick in die Bevölkerungs- und Familiengeschichte des Ortes Morbach zu geben.

