Vortrag : Wie Gedanken Stress auslösen

Bernkastel-Kues (red) Der Kurgastvortrag „Pass auf was Du denkst! – Wie Gedanken Stress im Körper auslösen können!“ wird am Mittwoch, 19. Juni, ab 19 Uhr im Kurgastzentrum am Kueser Plateau angeboten. Entspannungspädagogin Ursula Müllers zeigt welche Macht unsere Gedanken auf unsere Gefühle und unser Verhalten haben, welche körperlichen Reaktionen sie auslösen und wieso negative Gedanken Stress auslösen.

