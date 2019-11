Vortrag : Polizei informiert über Vermeidung von Korruption

Hahn (red) Die Hochschule der Polizei veranstaltet in Kooperation mit der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz (WWA) am Mittwoch, 13. November, ab 14 Uhr am Polizeicampus Hahn einen Vortrag zum Thema „Vermeidung der Korruption in der öffentlichen Verwaltung: Grenzen für Angehörige des öffentlichen Dienstes.“ Ziel der Veranstaltung ist es dahingehend zu sensibilisieren, dass bestimmte, in der sogenannten freien Wirtschaft, teils übliche Verfahrensweisen im Verhältnis zum öffentlichen Dienst durchaus Probleme aufwerfen können.

