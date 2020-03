Wein : Vortrag zu Wein und Freiheit

Foto: Oliver Platz. Foto: TV/Oliver Platz

Lieser (red) Zum Thema „In vino libertas: Von Wein und Freiheit“ fand ein Vortrag der Friedrich-Naumann-Stiftung im Landhotel Steffen in Lieser statt. Neben Politikern in den Großstädten prägten auch die Winzer in ländlichen Regionen den deutschen Liberalismus des 19. Jahrhunderts.



