Vortrag : Experte informiert über Osteoporose

Bernkastel-Kues (red) Die Volkshochschule Bernkastel-Kues veranstaltet am Mittwoch, 20. November, ab 19 Uhr einen Vortrag über Osteoporose im Kurgastzentrum, Kueser Plateau in Bernkastel-Kues an. Referent Dr. med. Peter Krapf beantwortet Fragen wie „Was ist Osteoporose?

