(red) Die Frauenselbsthilfe nach Krebs Traben-Trarbach/Zell bietet am Freitag, 5. April, ab 18 Uhr im Bürgerhaus in Burg an der Mosel einen Vortrag zum Thema „Erwerbsminderungsrente“ an. Es referiert Rechtsanwalt Carsten Donauer.