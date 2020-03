Vortrag : Infos zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Wittlich (red) Die Caritas-Begegnungsstätte veranstaltet in Kooperation mit der SKFM Wittlich und der Beratungs- und Koordinierungsstelle Schwerpunkt Demenz am Donnerstag, 12. März, ab 14.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung“ im Haus der Vereine, Kasernenstrasse 37, in Wittlich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken