Birkfenfeld/Thalfang : Kann Tourismus Natur schützen?

Birkfenfeld/Thalfang (red) Einen Vortrag zum Thema Naturschutz und Tourismus bietet die Nationalpark-Akademie am Montag, 27. Mai, ab 19 Uhr am Umwelt-Campus Birkenfeld in Hoppstädten-Weiersbach an. Fragen wie „Was leistet der Tourismus?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken