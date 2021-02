Medien : Vortragsreihe im Offenen Kanal

Wittlich Für das Sendefenster des OK Wittlich sind am Dienstag, 2. März, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge eingeplant: Ab 19.30 Uhr geht es um das Thema „Das Andenken bewahren“, eine Vortragsreihe aus dem Bürgerhaus Greimerath mit Dieter Burgard, Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz, René Richtscheid, M.A., Emil-Frank-Institut Wittlich, und Wolfgang Schmitt-Kölzer, Buchautor.

Ab 20.18 Uhr folgen Geschichten aus der Eifel mit dem Thema: „Steineklopfen in Greimerath“. Es ist eine Geschichte darüber, dass früher viele Menschen in den Dörfern Steineklopfen mussten, wozu, wer davon profitierte und wie so etwas ablief.